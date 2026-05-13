Доля жителей Башкирии с доходом ниже 10 тысяч рублей упала до 2,4%

Башстат подсчитал уровень доходов населения за 2025 год.

Специалисты Башстата проанализировали доходы жителей республики за 2025 год и сравнили их с показателями пятилетней давности. Оказалось, что доля населения с самыми низкими заработками заметно сократилась.

С 2020 по 2025 год количество жителей Башкирии с доходом ниже 7 тыс. рублей в месяц уменьшилось с 4,9% до 0,7%. Доля тех, кто зарабатывает от 7 до 10 тыс. рублей, снизилась с 7,4% до 1,7%. В итоге общая доля людей с доходом меньше 10 тыс. рублей упала с 12,3% до 2,4% – то есть почти в пять раз.

При этом категория граждан с высокими доходами выросла. В 2020 году доля жителей с зарплатой свыше 60 тыс. рублей составляла 9,2%, а в 2025-м достигла 30,8% – увеличившись более чем втрое. Также заметно прибавила группа населения с доходом от 45 до 60 тыс. рублей: с 8,4% до 15,1%. Чуть больше четверти жителей республики в 2025 году попали в категорию с заработком от 27 до 45 тыс. рублей в месяц.

