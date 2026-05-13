Самые высокие зарплаты в Башкирии предлагают в сфере информации и связи

В первые два месяца 2026 года средняя зарплата в Башкирии достигла 73 762 рублей, что на 9,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По данным Башстата, самые высокие доходы у сотрудников сферы информации и связи – в среднем 108 847 рублей в месяц, что на 16,4% выше прошлогоднего уровня.

На втором месте добыча полезных ископаемых – 107 686 рублей (рост на 5,8%). Замыкает тройку лидеров финансовая и страховая деятельность – 103 702 рубля (+13,6%).

Хорошие зарплаты также в профессиональной и научно-технической деятельности – 90 480 рублей, в обрабатывающих производствах – 84 421 рубль, в энергетике – 84 451 рубль. Аутсайдерами стали производители кожи и изделий из кожи (35 321 рубль), лесоводство и лесозаготовки (37 796 рублей), а также гостиничный бизнес (45 905 рублей).

