Владимир Путин назначил в Башкирии новых федеральных судей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении судей федеральных судов. Об этом рассказали в Верховном суде Башкирии.

Документ датирован 12 мая 2026 года и опубликован на официальном портале правовой информации.

Председателем Сибайского городского суда на шестилетний срок назначен Алмаз Ахметжанов. Судьей Балтачевского межрайонного суда стала Гульсылу Алибаева, Бирского межрайонного суда – Юрий Аймурзин, Гафурийского межрайонного суда – Лейсен Галикеева.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.