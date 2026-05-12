В Уфе оказалась в беде утиная семья: для их спасения организовали целую операцию

На набережной реки Белой в Уфе утята провалились в ливневую канализацию. Подробности их спасения рассказали в Управлении гражданской защиты города.

Утка-мать не отходила от решетки, пока спасатели не извлекли всех птенцов. После этого семья воссоединилась.

В УГЗ уточнили, что готовы помогать в подобных ситуациях, однако приоритетом остаются вызовы, связанные с угрозой жизни и здоровью людей.

