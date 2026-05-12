Башкирия возглавила рейтинг роста зарплат мастеров маникюра: за год показатель вырос на 60%

Башкирия по итогам марта-апреля 2026 года заняла первое место в стране по темпам роста зарплатных предложений для мастеров ногтевого сервиса. Об этом сообщает издание UfaTime.ru со ссылкой на данные популярного сервиса объявлений.

За год предлагаемые зарплаты в этой сфере выросли на 60% – до 78 000 рублей в месяц. Исследование провели на фоне вступления в силу нового ГОСТа на маникюр и педикюр, который начал действовать с 30 апреля этого года и устанавливает требования к качеству услуг в бьюти-сфере.

На втором месте рейтинга – Новосибирская область с ростом на 44% и средней зарплатой 99 333 рубля. Третье место занял Ставропольский край: плюс 34%, средняя зарплата – 55 000 рублей. В пятерку вошли также Татарстан (+31%, 80 500 рублей) и Крым (+30%, 58 333 рубля).

