Санавиация эвакуировала в Уфу девять пациентов: большинство – в ожоговый центр

Фото: Рустем АХУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

За неделю санитарная авиация Башкирии доставила в Уфу 9 пациентов из районов республики. Об этом на сегодняшнем оперативном правительственном совещании в Центре управления регионом рассказал министр здравоохранения Айрат Рахматуллин.

Большинство пострадавших госпитализировали в Республиканский ожоговый центр и РКБ имени Куватова. Одного ребенка доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу.

За тот же период скорая помощь республики выехала на 22 807 вызовов. В 93,9% случаев, как утверждает Рахматуллин, бригады добирались до пациента за 20 минут.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.