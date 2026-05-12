На улице Свободы в Уфе ограничат движение до сентября: на территории будут обновлять тепломагистраль

В Уфе на улице Свободы введут временные ограничения движения в связи со строительно монтажными работами. Об этом сообщила мэрия.

Работы проводит «БашРТС» в рамках обновления тепломагистрали №2 в северной части города. Крайняя полоса с нечетной стороны у остановки «Больница №17» будет закрыта с 13 мая по 10 июля. На участке от улицы Дмитрия Донского до улицы Александра Невского, 37 ограничения продлятся дольше – с 13 мая по 19 сентября.

За это время рабочие заменят трубопроводы протяженностью 535 погонных метров с применением пенополиуретановой изоляции. Это, считают в мэрии, повысит качество теплоснабжения и снизит риск аварий на данном участке.

Водителям рекомендуют заранее планировать объездные маршруты.

