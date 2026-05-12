НовостиОбщество12 мая 2026 14:30

Уловка с электронным журналом: школьница отдала мошенникам 261 тысячу рублей

Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА.

В Уфе десятиклассница стала жертвой мошенников и лишилась 261 350 рублей. Об этом рассказал глава администрации Кировского района Уфы Илвир Нурдавлятов.

Преступники написали девочке в мессенджере и под предлогом входа в школьный электронный журнал выманили у нее код из SMS. Затем они убедили ее установить приложение для трансляции экрана и получили полный контроль над ее действиями. Под диктовку мошенников школьница перевела деньги с банковской карты через банкомат с NFC, а также вынесла из дома семейные накопления – 900 долларов. Она разменяла их в банке и тоже отправила преступникам.

Илвир Нурдавлятов призвал родителей провести с детьми профилактические беседы. По мнению чиновника, Детям важно объяснить, что нельзя сообщать коды из SMS и переводить деньги незнакомым людям, а также устанавливать сторонние приложения по просьбе посторонних. При любой подозрительной просьбе ребенок должен сразу обратиться к родителям.

