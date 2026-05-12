В Уфе с 15 мая расширят зону платных парковок: скоро их станет более трех тысяч

В Уфе расширят зону платных парковок – новые участки заработают с 15 мая. Об этом рассказали в администрации города.

Расширение связано с высокой загруженностью отдельных улиц и нехваткой парковочных мест. Власти рассчитывают, что платная зона поможет упорядочить движение в центре.

В платную зону войдут следующие участки улиц:

– Гоголя – от Заки Валиди до Достоевского;

– Карла Маркса – от Тукаева до Заки Валиди, а также от Достоевского до Революционной;

– Театральная – полностью;

– Мустая Карима – от Достоевского до Революционной;

– Ленина – от Революционной до бульвара Ибрагимова;

– Крупской – от Достоевского до Коммунистической;

– Цюрупы – от Тукаева до бульвара Ибрагимова;

– Заки Валиди – от Аксакова до дома №34;

– Свердлова – от Аксакова до Карла Маркса;

– Кирова – от Карла Маркса до Мустая Карима;

– Достоевского – от Карла Маркса до Ленина;

– Революционной – от Карла Маркса до дома №54;

– Ивана Якутова – полностью;

– Краснодонской – от Ленина до Цюрупы.

Кроме того, платными станут несколько плоскостных парковок в специальных карманах: перед домом по Заки Валиди, 34, перед Кирова, 1, между домами №15 и №29, а также №29 и №31 по улице Кирова, и перед Революционной, 32.

В рамках второго этапа проекта в центре города появится более 2 тысяч новых платных мест. Общее их число превысит 3 тысячи. Из них свыше 300 зарезервируют для автомобилей людей с инвалидностью.

