Первое свидание с незнакомцем из дейтинг-приложения привело к «уголовке»: уфимец украл у девушки 50 тысяч рублей

В Уфе мужчина познакомился с девушкой через приложение для знакомств и обокрал ее при первой встрече. Об этом рассказал Telegram-канал Mash Batash.

Злоумышленник зарегистрировался на сайте знакомств и втерся в доверие к одной из пользовательниц. Девушка пригласила его к себе домой. Когда она вышла в другую комнату, он взял ее телефон с привязанной банковской картой и перевел себе 50 тысяч рублей, после чего ушел. О пропаже денег женщина узнала лишь на следующий день – вернуть их не получилось: к тому времени мужчина уже потратил украденное на погашение долгов.

В ходе расследования выяснилось, что месяцем ранее он ограбил соседку. Мужчина проник к ней в квартиру, напал на нее, начал душить и вырвал сумку с 10 тысячами рублей.

Суд приговорил уфимца к 3,5 годам лишения колонии общего режима.

