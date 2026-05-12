НовостиПроисшествия12 мая 2026 13:16

Жуткое ДТП на трассе в Башкирии: один человек погиб, четверо – в больнице

В Башкирии в ДТП погиб пассажир Lada Xray
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: ГАИ Башкирии

На трассе Ира – Магнитогорск произошло смертельное ДТП. Об этом рассказали в Госавтоинспекции Башкирии.

Авария случилась около полудня на 143-м километре дороги. По предварительным данным, 43-летний водитель Lada Xray выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом. От полученных травм на месте скончался 43-летний пассажир легкового автомобиля. Еще четверо участников аварии с различными травмами попали в больницу.

– Сотрудниками Госавтоинспекции по данному факту начато разбирательство, – сообщает дорожная полиция.

