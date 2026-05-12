Из-под ареста на больничную койку: обвиняемого во взяточничестве мэра Уфы госпитализировали

Фото: Рустем АХУНОВ.

Медики рассказали о состоянии мэра Уфы Ратмира Мавлиева, которого сегодня доставили в РКБ имени Гумера Куватова с болью в сердце. Утром у сити-менеджера резко поднялось давление до гипертонического криза. Врачи купировали приступ, сейчас он в сознании и находится под наблюдением медиков. Возможной причиной ухудшения самочувствия называют сильный стресс.

Госпитализация произошла на фоне уголовного дела. Мавлиеву предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Получение взятки». Суд первой инстанции отправил его под стражу, однако апелляционная инстанция Верховного суда Башкирии изменила меру пресечения на домашний арест – с учетом малолетних детей на иждивении и положительных характеристик. Следственный комитет счел это решение необоснованным и инициировал его обжалование через прокуратуру.

По версии следствия, мэр вместе с подчиненными организовал отчуждение земельного участка санатория «Радуга», а затем потребовал от представителя строительной компании выкупить эту землю в его интересах, пообещав покровительство. Кроме того, следователи считают, что Мавлиев организовал сбор денег с рекламных агентств под видом пожертвований: на счет фонда социального, культурного и экономического развития поступило 30 млн рублей. Часть средств потратили на автомобиль стоимостью 21 млн рублей, который использовали в том числе в личных целях. В еще одном эпизоде фигурирует девелопер, который, по данным следствия, передал мэру 10 млн рублей за разрешение на ввод жилого дома в эксплуатацию.

Помимо Мавлиева, под подозрением находятся его заместитель, замначальника управления земельных отношений и директор санатория «Радуга».

