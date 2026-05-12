«Беспилотная опасность» отменена в Башкирии: режим действовал пять часов

В Башкирии отменили режим «Беспилотная опасность» и сняли ограничения на полеты в аэропорту Уфы. Об этом рассказал председатель Государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

Режим ввели пять часов назад. Тогда же уфимский аэропорт приостановил прием и выпуск воздушных судов, а жителей региона призвали соблюдать бдительность.

