В Башкирии прогремят взрывы: власти перекроют участок трассы

Фото: Управление дорожного хозяйства Башкирии

Завтра, 13 мая, в Баймакском районе Башкирии на пять часов закроют движение на автодороге Магнитогорск – Ира. Об этом рассказали в Управлении дорожного хозяйства республики.

С 12:00 до 17:00 проезд будет закрыт для всех видов транспорта на участке с 87-го по 89-й километр трассы. Причина – взрывные работы.

Водителям рекомендуют заранее скорректировать маршрут и учесть ограничение при планировании поездки.

