Фото: ФСБ Башкирии

Жителя Краснокамского района Башкирии задержали за пропаганду терроризма. Об этом рассказали в ФСБ Башкирии.

По данным силовиков, с марта 2023 по август 2024 года 24-летний уроженец села Куяново в общедоступных Telegram-каналах под публикациями писал комментарии, в которых эксперты нашли признаки оправдания деятельности украинского военизированного объединения, признанного террористическим и запрещенного в России. Также в текстах выявили призывы к нанесению ракетных ударов по Белгороду, Ростову-на-Дону, Москве и Санкт-Петербургу и к убийству оссийских военных на территории Украины.

Жителя Башкирии задержали за пропаганду терроризма

Следователи возбудили уголовные дела по статьям «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма» и «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства». Кировский районный суд Уфы отправил молодого человека под стражу.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.