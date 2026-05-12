В Октябрьском подросток получил ожоги лица и тела из-за игры с розжигом

Ребенок пострадал при сжигании травы в условиях особого противопожарного режима.

В микрорайоне Московка города Октябрьского подросток получил серьезные термические ожоги. Юношу госпитализировали в ожоговый центр 8 мая. У него повреждены лицо, шея, туловище, верхние и нижние конечности.

Как выяснили в пресс-службе МЧС по Башкирии, травмы стали результатом детской шалости с огнем: подросток использовал жидкость для розжига, сжигая траву. Причем делал это в условиях особого противопожарного режима. Дознаватель МЧС уже проводит проверку.

По итогам решат, направлять ли материалы в органы внутренних дел для правовой оценки. Также рассматривается вопрос о привлечении родителей к ответственности.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.