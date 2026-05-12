В селе Иглино в этом году начнут строить поликлинику на 600 пациентов в смену

Радий Хабиров анонсировал ремонт детского стационара в Октябрьском и установку 8 ФАПов.

В селе Иглино в этом году приступят к строительству новой поликлиники. Учреждение, рассчитанное на 600 посетителей в смену, возведут в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Он отметил, что нынешние условия для пациентов далеки от идеальных, хотя район большой и стремительно развивается. По нацпроекту также запланирован капитальный ремонт детского стационара городской больницы №1 в Октябрьском, стационара Исянгуловской ЦРБ, а также установка восьми фельдшерско-акушерских пунктов – в Уфе, Уфимском, Стерлитамакском, Мечетлинском, Туймазинском и Баймакском районах.

Всего на модернизацию первичного звена республика в этом году привлечет почти 1 млрд рублей. Хабиров подчеркнул, что такая поддержка неоценима – за последние несколько лет она помогла кардинально изменить ситуацию в здравоохранении городов и сел. Только в прошлом году в регионе построили шесть поликлиник – в Аскинском, Бакалинском, Абзелиловском, Благовещенском, Учалинском и Янаульском районах. По словам главы республики, почти две трети жителей (63,5%) получают медпомощь в новых или обновленных поликлиниках, амбулаториях и ФАПах, и их доля будет только расти.

