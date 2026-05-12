Муниципалитеты Башкирии должны подготовить планы к зиме до 15 мая

Гидравлические испытания теплосетей необходимо провести в ближайшие дни. Фото: Даниил ОПАРИН.

Муниципалитеты Башкирии обязаны определиться с планами подготовки к зиме до 15 мая. Об этом на оперативном совещании правительства сообщила министр ЖКХ республики Ирина Голованова.

К указанной дате администрациям населенных пунктов нужно провести гидравлические испытания тепловых сетей. По словам Головановой, на сегодняшний день отопительный сезон завершили все муниципалитеты, кроме Татышлинского района и ЗАТО Межгорье, где тепло отключат сегодня и завтра.

