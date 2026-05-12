В Башкирии увековечат память о Константине Толкачеве

Толкачев скончался на 74-м году жизни после продолжительной борьбы с болезнью.

Глава Башкирии на оперативном совещании правительства высказался о прощании с Константином Толкачевым. Радий Хабиров признался, что экс-председателя Госсобрания очень не хватает, а праздничный парад 9 мая впервые прошел без его участия.

Руководитель региона поручил подготовить предложения, как увековечить память о Толкачеве. Хабиров назвал покойного достойнейшим человеком и выдающимся государственным деятелем республики.

Напомним, 6 мая в Уфе проводили в последний путь Константина Толкачева. Он скончался на 74-м году жизни после продолжительной болезни.

