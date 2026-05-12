64-летний пенсионер из Салавата перевел мошенникам почти 22 млн рублей

Житель Башкирии лишился всех накоплений. Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Салавате полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Как рассказали в пресс-службе МВД по Башкирии, 64-летний местный житель потерял более 21,9 млн рублей, поверив лжесотрудникам госорганов.

Так, с 15 апреля по 7 мая аферисты выходили с ним на связь по телефону и в мессенджерах. Они представлялись работниками пенсионного фонда, МФЦ, портала «Госуслуги» и даже ФСБ и придумывали разные истории, пугали перерасчетом пенсии, возбуждением уголовного дела о финансировании терроризма, требованием декларировать сбережения, чтобы «спасти» деньги. В итоге пенсионер снял все со счета.

21 апреля он передал курьеру 5 млн рублей, а 7 мая – еще более 16 млн. Сотрудники банка пытались отговорить мужчину, интересовались, зачем ему столько наличных, но он отвечал, что копит на недвижимость.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.