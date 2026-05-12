ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
НовостиЧто происходит12 мая 2026 7:15

В Башкирии объявили режим беспилотной опасности

Аэропорт Уфы временно не принимает и не выпускает самолеты
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Жителей республики призвали быть бдительными.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

На территории Башкирии введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили экстренные службы республики.

Кроме того, в аэропорту Уфы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Граждан призывают сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

Ранее аналогичные меры были приняты в соседних с Башкирией регионах - Татарстане и Оренбургской области.

