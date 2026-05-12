В Башкирии объявили режим беспилотной опасности

На территории Башкирии введен режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили экстренные службы республики.

Кроме того, в аэропорту Уфы действуют временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Граждан призывают сохранять бдительность и следить за официальными сообщениями.

Ранее аналогичные меры были приняты в соседних с Башкирией регионах - Татарстане и Оренбургской области.

