Радий Хабиров проводит оперативное совещание из Москвы в режиме онлайн.

Глава Башкирии Радий Хабиров проводит сегодняшнее оперативное совещание правительства дистанционно. В начале встречи он сообщил, что работает из Москвы в формате видеоконференцсвязи.

В повестке дня, по данным администрации главы, несколько ключевых вопросов. Участники совещания проанализируют ситуацию в здравоохранении, жилищно-коммунальном хозяйстве и на дорогах, обсудят чрезвычайные происшествия и ход весенних полевых работ.

Кроме того, рассмотрят модернизацию первичного звена здравоохранения в 2026 году, заслушают доклад об организации детской оздоровительной кампании и обсудят работу Центра кадровой стажировки для молодежи. Отдельным пунктом значится модернизация коммунальной инфраструктуры в Кушнаренковском районе. Также на повестке – итоги деятельности и перспективы развития Уфимского трансформаторного завода холдинга «ЭРСО».

