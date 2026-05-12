Пять человек пострадали в лобовом ДТП на набережной Уфы

Фото: ГАИ по Уфе

Накануне вечером в столице Башкирии произошло столкновение двух отечественных легковушек. На улице Набережной реки Уфы в районе дома №44 по улице Баязита Бикбая 19-летний парень за рулем «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в «Ладу Гранту», которой управлял 22-летний молодой человек.

В результате аварии пострадали пять человек. Водитель «Гранты» и его 21-летний пассажир, а также трое несовершеннолетних, находившихся в «Приоре», получили травмы и были госпитализированы. В пресс-службе Госавтоинспекции сообщили, что по факту ДТП начато административное расследование.

Обстоятельства случившегося выясняются.

