Двое мужчин утонули в лодках за выходные в Башкирии

В Башкирии за выходные погибли и пропали люди.

За минувшие выходные в Башкирии утонули двое мужчин. Оба случая связаны с опрокидыванием лодок, сообщил в соцсетях глава госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

11 мая ночью в Караидельском районе у деревни Седяш-Нагаево перевернулась металлическая лодка, в которой находились трое рыбаков. Двоим удалось выбраться на берег, а 55-летний житель Уфы пропал. Его поиски продолжаются.

Второе происшествие случилось 9 мая в Благовещенске. На реке Белой перевернулась моторная пластиковая лодка с тремя мужчинами. Двое спаслись, а третий, 38-летний мужчина, погиб. Позже спасатели подняли его тело из воды.

