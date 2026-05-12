Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит12 мая 2026 6:00

Двое мужчин утонули в лодках за выходные в Башкирии

В Караидельском районе ищут 55-летнего рыбака, перевернувшегося на реке Уреш
Дарья КИНЗИКЕЕВА
В Башкирии за выходные погибли и пропали люди.

В Башкирии за выходные погибли и пропали люди.

За минувшие выходные в Башкирии утонули двое мужчин. Оба случая связаны с опрокидыванием лодок, сообщил в соцсетях глава госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

11 мая ночью в Караидельском районе у деревни Седяш-Нагаево перевернулась металлическая лодка, в которой находились трое рыбаков. Двоим удалось выбраться на берег, а 55-летний житель Уфы пропал. Его поиски продолжаются.

Второе происшествие случилось 9 мая в Благовещенске. На реке Белой перевернулась моторная пластиковая лодка с тремя мужчинами. Двое спаслись, а третий, 38-летний мужчина, погиб. Позже спасатели подняли его тело из воды.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.