Жителям Башкирии выплатят по 10 тысяч рублей

При уничтожении дома во время пожара жители Башкирии могут рассчитывать на материальную помощь.

Жители Башкирии, чьи дома уничтожило огнем, могут получить материальную помощь в 10 тысяч рублей на каждого человека, который был прописан в сгоревшем жилье. Об этом стало известно после того, как уфимские власти ответили на обращение пострадавших при пожаре в СНТ «Надежда», где пламя полностью уничтожило один дом.

Чиновники сослались на пункт 2.1 положения о порядке оказания помощи гражданам в трудной жизненной ситуации и посоветовали обращаться за выплатой в филиал ГКУ РЦСПН. В районной администрации добавили, что выделить дополнительные деньги или выдать стройматериалы для восстановления дома невозможно, поскольку в бюджете не заложены средства на эти цели, а муниципальные акты и федеральное законодательство такой компенсации не предусматривают. Однако погорельцы могут получить временное жилье: для этого надо обратиться в Управление гражданской защиты.

