Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЧто происходит12 мая 2026 5:29

Жителям Башкирии выплатят по 10 тысяч рублей

Погорельцы в Башкирии получат по 10 тысяч рублей на человека
Дарья КИНЗИКЕЕВА
При уничтожении дома во время пожара жители Башкирии могут рассчитывать на материальную помощь.

При уничтожении дома во время пожара жители Башкирии могут рассчитывать на материальную помощь.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Жители Башкирии, чьи дома уничтожило огнем, могут получить материальную помощь в 10 тысяч рублей на каждого человека, который был прописан в сгоревшем жилье. Об этом стало известно после того, как уфимские власти ответили на обращение пострадавших при пожаре в СНТ «Надежда», где пламя полностью уничтожило один дом.

Чиновники сослались на пункт 2.1 положения о порядке оказания помощи гражданам в трудной жизненной ситуации и посоветовали обращаться за выплатой в филиал ГКУ РЦСПН. В районной администрации добавили, что выделить дополнительные деньги или выдать стройматериалы для восстановления дома невозможно, поскольку в бюджете не заложены средства на эти цели, а муниципальные акты и федеральное законодательство такой компенсации не предусматривают. Однако погорельцы могут получить временное жилье: для этого надо обратиться в Управление гражданской защиты.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.