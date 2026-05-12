Арестованные автомобили должников продают в Уфе со скидкой

Lada Vesta 2019 года можно купить за 730 тысяч рублей.

В Уфе стартовали торги по продаже автомобилей, изъятых у должников. Организатором аукциона выступает территориальное управление Росимущества по Башкирии. На продажу выставлено пять легковых машин разных марок.

Среди лотов: Skoda Oktavia 2008 года – стартовая цена 450 тыс. рублей; Lada Granta 2017 года – 480 тыс. рублей; Hyundai Elantra 2012 года – 670 тыс. рублей; Suzuki SX4 2008 года – 530 тыс. рублей; Lada Vesta 2019 года – 730 тыс. рублей.

Заявки принимаются до 29 мая. Покупателями могут стать любые физические и юридические лица, за исключением самих должников, организаторов оценки и реализации имущества, а также госслужащих, чье участие способно повлиять на итоги торгов.

