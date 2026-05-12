НовостиЧто происходит12 мая 2026 5:00

Власти Уфы не отказались от трамваев на проспекте Октября

Трамвайное движение на главной магистрали города могут восстановить после 2030 года
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Генплан предусматривает возврат трамваев на проспект Октября, но дат пока нет

Фото: Дарья КИНЗИКЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Уфимские власти по-прежнему не отказались от идеи вернуть трамваи на проспект Октября, однако конкретные сроки строительства до сих пор не определены. Об этом заявили в городском управлении транспорта и связи, отвечая на вопрос о ранее озвученных планах, согласно которым трамвайное движение должны были восстановить на главной магистрали в 30-х годах.

В мэрии пояснили, что согласно схеме развития транспортной инфраструктуры, которая входит в Генплан Уфы, восстановление трамвайного сообщения по проспекту Октября действительно предлагается. Но на май 2026 года сроки строительства не назначены. Как только будет принято решение, власти пообещали сообщить об этом в официальных соцсетях.

