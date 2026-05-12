В Башкирии прокуратура через суд требует устранить нарушения в квест-комнате

Суд дал владельцам полгода на исправление опасных недостатков. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кировский районный суд Уфы поступил иск от прокуратуры к владельцам помещения, где работает квест-комната. Надзорное ведомство требует устранить нарушения пожарной безопасности.

Совместная проверка с МЧС по Башкирии выявила, что эвакуационный выход был демонтирован, замки изнутри не открывались свободно, а горючие материалы складировались прямо в комнате. Прокуратура отметила, что эти недостатки создают угрозу жизни и здоровью посетителей.

Иск подали после того, как владельцы проигнорировали предыдущее предписание об устранении нарушений. Суд обязал ответчиков исправить все недостатки в течение шести месяцев.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.