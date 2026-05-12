Короткая рабочая неделя начнется в Башкирии с дождей с грозами

В Башкирии 12 мая метеорологи прогнозируют кратковременные дожди, днем в отдельных районах ливни с грозами. Ветер будет южный, юго-западный умеренный, днем местами порывы до сильного.

По данным Башгидрометцентра температура воздуха в ночь на вторник, 12 мая, упадет до +2, +7°С, местами ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до -2°С. Днем же столбики термометров поднимутся до +17, +22°С, в северо-восточных районах республики до +10, +15°С.

Ранее экстренные службы предупредили жителей Башкирии о снижении видимости на дорогах во время осадков до 1-2 км.

