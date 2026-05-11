В Башкирии с начала года падает уровень потребления алкоголя

На днях Минздрав России опубликовал статистику потребления алкоголя в регионах и по стране в целом. Как пишет UfaTime.ru со ссылкой на данные ведомства, из них следует, что в Башкирии стали пить меньше.

В частности, по официальным данным, уровень употребления этанола на душу населения в Башкирии в апреле 2026 года составил 6,78 литра в год. При этом еще в марте он составлял 6,9 литра, а в феврале – 7,06. Соответственно, в регионе продолжает снижаться общий уровень употребления алкоголя.

Средний показатели потребления алкоголя по России в апреле 2026 года составил 7,72 литра. Самый высокий уровень потребления среди регионов страны был зафиксирован в Ненецком автономном округе (18,2 литра этанола на душу населения в год), а самый низкий в Чеченской республике – 0,02 литра.

