Жительница Башкирии отдала мошенникам 2,1 млн рублей под предлогом перевода на «безопасный счет»

Накануне в полицию обратилась 40-летняя жительница Ишимбая, которая сообщила, что стала жертвой мошенников. В общей сложности она лишилась более 2,1 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, недавно женщине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками налоговой службы. Под видом записи на прием они убедили ее продиктовать ее код из смс. Далее ей позвонили уже «сотрудники» различных ведомств – от Центробанка до ФСБ. Ей сказали, что нужно перевести деньги на «безопасный счет».

В итоге женщина перевела мошенникам более 1,1 млн рублей сбережений и еще миллион взятых в кредит.

- Для того, чтобы ее никто не остановил, аферисты дали ей указания о том, чтобы она ни с кем не контактировала. Когда она снимала деньги в банке, сотрудники пытались ее предупредить. Но женщина сказала, что берет средства на покупку иномарки, - рассказали в МВД по Башкирии.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

В МВД по Башкирии напоминают, что настоящие сотрудники банков, налоговой, ФСБ или полиции никогда не звонят с просьбами продиктовать коды из смс. И тем более, никаких «безопасных счетов» не существует.

