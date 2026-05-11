В Минздраве Башкирии представили график движения «поездов здоровья»

Фото: Минздрав РБ

В Минздраве Башкирии опубликовали расписание «поездов здоровья» на нынешнюю рабочую неделю. С 11 по 17 мая медицинские специалисты приедут и проведут массовые медосмотры в пяти районах республики и в одно село в черте города Нефтекамск.

Напомним, «поезда здоровья» объезжают отдаленные населенные пункты Башкирии, где местные жители могут получить консультации узких специалистов. Проект реализует в рамках акции «Здоровая республика — здоровый регион». На этой рабочей неделе врачи с оборудованием приедут и проведут приемы для жителей Альшеевского, Благоварского, Буздякского, Дуванского и Учалинского районов и в пригороде Нефтекамска.

В Минздраве Башкирии напоминают, что на прием необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Прием ведется без предварительной записи, напомнили в ведомстве.

