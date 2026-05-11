На водоемах Башкирии за выходные перевернулись две лодки, есть жертвы

Фото: пресс-служба ГК РБ по ЧС

В Башкирии за длинные выходные произошло два трагических случая на водоемах. По данным госкомитета республики по ЧС, в ночь на 11 мая в Караидельском районе около деревни Седяш-Нагаево во время рыбалки без вести пропал 55-летний мужчина.

Как сообщают в экстренном ведомстве, трое мужчин приехали на рыбалку на реку Уреш на металлической лодке. В какой-то момент плавсредство перевернулось: двое рыбаков смогли выбраться на берег, а третий, житель Уфы – пропал. Сейчас спасатели ведут его поиски.

Напомним, ранее 9 мая в Благовещенске на реке Белая также перевернулась лодка с тремя рыбаками. Двое мужчин смогли выплыть на берег, а третий погиб. Недавно тело 38-летнего мужчины нашли и извлекли из воды сотрудники МЧС по Башкирии.

- Напоминаю, что на всех водных объектах Республики Башкортостан с 25 апреля по 5 июня действуют ограничения. В этот период разрешено ловить рыбу только с берега. За нарушение правил рыболовства предусмотрен административный штраф, - напомнил в своих соцсетях руководитель госкомитета Башкирии по ЧС Кирилл Первов.

