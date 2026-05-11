Сегодня, 11 мая, на участке трассы М-12 в Башкирии образовалась гигантская пробка, сообщили «КП-Уфа» очевидцы. Они же прислали нам в редакцию видеоролик с места.

Из-за ремонта дороги наблюдается затруднение движения между Шарипово и Волково. По данным сервиса Яндекс.Карты пробка растянулась примерно на пять километров – от 1309 до 1314 километра автомагистрали. По словам очевидцев, движение затруднено только в одну сторону – на въезд в Уфу.

Огромный затор образовался из-за большого скопления машин, в том числе, грузовых. Причем после участка, где рабочие ремонтируют дорогу, сервис показывает, что пробка заканчивается. Напомним, сегодня последний из трехдневных выходных и в город возвращает множество жителей, пожелавших провести вторые майские за городом.

