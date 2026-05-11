В Башкирии на смену ночным заморозкам придут ливни с грозами

По данным метеорологов, короткая рабочая неделя в Башкирии начнется с ночных заморозков в воздухе и на земле до -2°С. А днем во вторник, 12 мая, в отдельных районах республики пройдут ливни с грозами, порывы ветра будут достигать 17 метров в секунду.

Уже с вечера понедельника, 11 мая, в регионе прогнозируется облачная погода, ночью с прояснениями, местами кратковременные дожди, в отдельных районах ливни с грозами. Ветер в предстоящие сутки будет южный, юго-западный, 7-12 м/с, днем возможно усиление до 17 м/с.

По данным метеорологов, ночь на 12 мая в Башкирии ожидаются заморозки до -2 градусов Цельсия, днем потеплеет до +17, +22°С. В северо-восточных районах днем +10, +15°. Экстренные службы предупреждают водителей об ухудшении видимости на дорогах в дневное время до 1-2 км во время осадков.

