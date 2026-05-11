Двое детей пострадали в ДТП с учебной машиной в Уфе

Фото: Отдел ГАИ по Уфе

В минувшее воскресенье, 10 мая, в Уфе около 17 часов на проспекте Октября водитель-курсант за рулем «Хендай Солярис» врезалась в попутную «Шкоду Суперб». Как сообщили в Отделе ГАИ по башкирской столице, 22-летняя девушка ехала в сторону улицы Оренбургская вместе с инструктором. При перестроении в другой ряд ученица столкнулась с легковушкой, где вместе ехали двое детей.

В результате аварии пострадали дети 9 и 4 лет. Старшего ребенка госпитализировали в больницу, младшему оказали медпомощь на месте.

- По факту ДТП начато административное расследование, - сообщили в пресс-службе Отдела ГАИ по Уфе.

