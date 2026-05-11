Ситуацию с пятью «детьми-маугли» в Уфе взял на контроль председатель СК Бастрыкин

Накануне в Уфе было возбуждено уголовное дело по неисполнению родительских обязанностей в отношении матери пятерых детей. По данным СК по Башкирии, многодетная мать злоупотребляет спиртным, тратит детские пособия на себя, не занимается их воспитанием и разрешает посторонним людям их избивать.

О случае жестокости и безответственности по отношению к пятерым детям в возрасте от трех до 14 лет в полицию сообщил сосед. В ходе проверки выяснилось, что пьющая женщина периодически морит их голодом, а дети школьного возраста не ходят на учебу. К тому же, в СУ СК по Башкирии отмечают бездействие сотрудников органов опеки. В ведомстве сообщают о возбуждении уголовного дела в отношении чиновников по статье «халатность».

На данный момент всех детей у матери забрали, они находятся в специальном социальном учреждении. Делом о пятерых «детях-маугли» заинтересовались в центральном аппарате СК России.

- Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Республике Башкортостан Архангельскому В.В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, - прокомментировали в пресс-службе ведомства.

