В Башкирии 15-летний школьник улетел в канаву на мотоцикле, пытаясь скрыться от ДПС

Фото: ГАИ по РБ

Накануне поздним вечером в Сибае сотрудники ГАИ по Башкирии погнались за несовершеннолетним мотоциклистом без прав, после чего тот попал в канаву. По данным пресс-службы ведомства, в рамках профилактического рейда «Мототехника» экипаж ДПС заметил водителя двухколесного транспорта, который ехал по дороге. При попытке его остановить, подросток только увеличил скорость.

Позднее, в ходе погони, мотоциклист съехал с дороги и застрял в канаве. За рулем, как оказалось, находился 15-летний местный школьник. На место остановки вызвали сотрудники ПДН и родителей мальчика, на которых составили протокол.

- Мототранспорт помещен на специализированную стоянку. Проводится административное разбирательство, - сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.

