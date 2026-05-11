Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+15°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиАвто11 мая 2026 6:51

В Башкирии за сутки на дорогах задержали 70 нетрезвых водителей

Сотрудники ГАИ по Башкирии задержали за сутки 70 нетрезвых водителей
Павел КРАЙНОВ

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии сотрудники ГАИ остановили 70 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушителей выявили в рамках профилактических мероприятий «Безопасная дорога».

Как отметили в дорожной полиции, всего за сутки на дорогах республики выявили более 1300 нарушений ПДД. Четверых водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, привлекли к уголовной ответственности за повторное нарушение. А также сотрудники ГАИ выявили 20 нарушений, совершенных водителями мототранспорта.

- Также инспекторами ДПС выявлено 39 фактов нарушения правил перевозки детей и 13 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, - сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.