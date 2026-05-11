В Башкирии за сутки на дорогах задержали 70 нетрезвых водителей

За прошедшие сутки на дорогах Башкирии сотрудники ГАИ остановили 70 водителей, управлявших транспортом в состоянии опьянения. Как сообщили в пресс-службе ведомства, нарушителей выявили в рамках профилактических мероприятий «Безопасная дорога».

Как отметили в дорожной полиции, всего за сутки на дорогах республики выявили более 1300 нарушений ПДД. Четверых водителей, севших за руль в нетрезвом состоянии, привлекли к уголовной ответственности за повторное нарушение. А также сотрудники ГАИ выявили 20 нарушений, совершенных водителями мототранспорта.

- Также инспекторами ДПС выявлено 39 фактов нарушения правил перевозки детей и 13 нарушений, связанных с непредоставлением преимущества в движении пешеходам, - сообщили в пресс-службе ГАИ по Башкирии.

