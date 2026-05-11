На Южно-Уральской тропе в Башкирии сильный ветер повалил сосны

Фото: vk.com/suraltrail

Туристы сообщают, что от сильного ветра на Южно-Уральской тропе рухнули несколько больших сосен. Деревья вырвало с корнями и стволы перекрыли участок подъема на Третью Малиновую гору, расположенную в Белорецком районе Башкирии. Видео с места происшествия опубликовали в соцсетях сообщества, посвященного популярному туристическому маршруту.

- Начиная с поляны почти до камней болота прям, огромные с корнями, пройти невозможно. Туда нужно бензопилу, - сообщили туристы, снявшие на видео последствия урагана.

Напомним, на днях на Башкирию обрушился сильный ветер, порывы достигали 17 метров в секунду. Экстренные службы в этой связи объявляли штормовое предупреждение.

