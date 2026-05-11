В Башкирии с начала года произошло шесть лесных пожаров

На фото: последствия ландшафтного пожара в Белорецком районе. Фото: госкомитет РБ по ЧС

По данным госкомитета Башкирии по ЧС, за прошедшие сутки в республике произошло одно загорание сухой травы в Белорецком районе. Пожар был оперативно потушен, передают в пресс-службе экстренного ведомства.

Всего с начала 2026 года в Башкирии произошло шесть лесных пожаров на общей площади более 55 гектаров и 145 случаев возгорания сухой травы на площади более 219 гектаров. Экстренные службы держат ситуацию на контроле.

Напомним, с 30 апреля в республике действует особый противопожарный режим. Жителям запрещается разводить открытые костры, в том числе, на приусадебных участках.

