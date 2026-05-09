Эвакуировали 36 человек: в Уфе произошел сильный пожар в жилом доме

В Уфе на улице Выборгской вспыхнул пожар, из 17-этажного дома эвакуировали 36 человек.

В Уфе на улице Выборгской вспыхнул пожар. Подробности ЧП сообщили в пресс-службе МЧС по Башкирии.

По информации ведомства, огонь распространился на площадь 80 квадратных метров, но открытое горение удалось полностью ликвидировать. Ради безопасности из соседнего 17-этажного многоквартирного дома эвакуировали 36 человек, в том числе четверых детей.

В результате происшествия пострадала пожилая женщина 1934 года рождения, которую госпитализировали в городскую больницу №21.

Дознавателю МЧС предстоит установить точную причину возгорания.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.