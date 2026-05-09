В параде Победы в Уфе участвовали около 2 тысяч человек

Участие в параде к 81-летию Победы в Великой Отечественной войне в Уфе приняли около 2 тысяч человек.

В Уфе торжественным маршем в честь 81-й годовщины Победы прошли около 2 тысяч человек. Такую цифру назвал премьер-министр Башкирии Андрей Назаров. Среди участников шествия были бойцы полка «Башкортостан», батальона имени Салавата Юлаева, а также ветераны боевых действий.

Назаров подчеркнул, что 9 Мая – праздник, где гордость соседствует с болью утрат. По его словам, из Башкирии на фронт ушли больше 710 тысяч человек, из них 312 тысяч не вернулись. Воевал каждый четвертый житель республики, а остальные приближали Победу в тылу: сюда эвакуировали около 200 заводов, и земля Башкортостана работала на фронт круглосуточно.

По словам премьер-министра, 278 уроженцев республики стали Героями Советского Союза, 35 – полными кавалерами ордена Славы. Среди них – Муса Гареев, Александр Матросов, Минигали Шаймуратов и тысячи других, менее известных, но не менее великих героев.

