Водитель Lada Niva погиб в ДТП с грузовиком и трактором в Башкирии

70-летняя пассажирка легковушки госпитализирована с травмами.

В деревне Кабаково Кармаскалинского района произошло смертельное ДТП с участием отечественного внедорожника, грузовика и трактора.

По данным республиканской Госавтоинспекции, 73-летний пенсионер за рулем Lada Niva выехал на полосу встречного движения. Там он сначала врезался в «КамАЗ», а затем – в стоявший трактор. От полученных травм водитель легкового автомобиля скончался на месте аварии. Его 70-летняя пассажирка госпитализирована.

Сейчас сотрудники ГАИ выясняют все обстоятельства произошедшего.

