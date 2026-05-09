В Башкирии спасли чомгу, опутанную рыболовной леской

Чомга едва не погибла из-за мусора на берегу. Фото: минприродопользования Башкирии.

В природном парке «Аслы-Куль» провели уникальную спасательную операцию. Орнитолог Эльза Габбасова и директор парка Гузель Гильманова вызволили из беды чомгу – птицу из семейства поганковых, которую еще называют большой поганкой. Напомним, что в 2026 году Союз охраны птиц России выбрал чомгу своим символом.

Ранним утром специалисты заметили, что клюв, шея, крылья и лапы чомги обмотаны остатками рыболовной лески. Сначала птица испугалась и попыталась уплыть, но силы уже были на исходе, и она позволила людям приблизиться. Орнитолог и директор аккуратно освободили ее от лески и отнесли к воде. Теперь «пленнице» больше не грозит мучительная голодная смерть и она снова может охотиться и летать.

Сотрудники парка обратились к жителям и гостям Башкирии с просьбой не оставлять на берегу рыболовные снасти, леску и мусор.

