В Уфе на месяц сузят дорогу на улице 50 лет СССР из-за строительства сетей

На Менделеева вдоль «Уфа ЭКСПО» на четыре дня займут крайнюю правую полосу.

В Уфе временно ограничат движение на трех улицах. С 10 по 30 мая из-за прокладки инженерных коммуникаций проезжую часть на улице 50 лет СССР в районе дома №25/1 сделают уже. На нечетной стороне сузят половину дороги, на четной – треть, сообщили в мэрии.

С 11 мая по 10 июня половину дороги перекроют на улице Сержанта Пашкова – на участке между домами №3 и №5/5 по улице Летчиков. А с 11 по 14 мая в связи с проведением конкурса «Это у нас семейное» крайнюю правую полосу займут на улице Менделеева вдоль выставочного комплекса «Уфа ЭКСПО». Водителей просят заранее планировать маршруты и учитывать временные неудобства.

