В природном парке «Аслы-Куль» из норы показались месячные лисята

Детеныши лис не боятся шума машин, но далеко от норы не отходят.

Министерство природопользования и экологии Башкирии поделилось с жителями республики кадрами маленьких лисят. Весной, когда у диких зверей появляется потомство, в природном парке «Аслы-Куль» можно наблюдать, как лисята выходят из норы.

Ученые сумели заснять этот момент: из укрытия, расположенного неподалеку от оживленной трассы, показались месячные неуклюжие, с большими головами, детеныши. Их главная примета – белый кончик хвоста. Малыши знакомятся с окружающим миром и пробуют корм, который приносят родители.

По словам сотрудников ведомства, гул машин животных не пугает, но от норы они стараются далеко не уходить.

