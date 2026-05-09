В Уфе к 9 Мая нарисовали мурал с летчицей Магубой Сыртлановой

Ко Дню Победы в Уфе появился новый мурал авторства Артура Лукьянова и Артура Музипова. На этот раз он посвящен Герою Советского Союза, летчице Магубе Сыртлановой. Как рассказали в мэрии Уфы, изображение разместили на проспекте Октября, 13.

- Тематический рисунок призван напомнить о цене Победы и о том, какой вклад внесли женщины в Великую Отечественную войну, - добавили в администрации.

Магуба Сыртланова была заместителем командира легендарной эскадрильи 46-го гвардейского женского авиационного полка ночных бомбардировщиков, который в народе прозвали «ночные ведьмы». За время войны она совершила 782 боевых вылета на легком бомбардировщике У-2 (По-2). Общий сброшенный бомбовый груз – 190 тонн. Летчица награждена орденами Ленина, Красного Знамени (дважды), Отечественной войны II степени и Красной Звезды. Звание Героя Советского Союза ей присвоили в 1946 году.

