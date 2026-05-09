Уфимский травматолог вернулся из годовой антарктической экспедиции

Уфимский травматолог-ортопед Алексей Шишков, который работает в Клинической больнице скорой медицинской помощи, вернулся из Антарктиды. Медик провел там целый год. По словам самого врача, благодаря стажировкам он успел побывать на пяти из шести континентов, непокоренной оставалась только Антарктида.

Тогда медик нашел способ поехать на материк. Врач подал заявку на участие в Российской антарктической экспедиции, и ее одобрили: он полностью соответствовал всем требованиям.

В пресс-службе регионального Минздрава рассказали, что на станции «Прогресс» Шишков был единственным врачом и отвечал за здоровье всех участников экспедиции. Ему приходилось выполнять работу сразу нескольких специалистов. В свободное время он занимался спортом, читал книги и даже увлекся живописью. Во время длительной экспедиции доктор по-новому взглянул на жизнь и стал ценить, казалось бы, простые вещи – первый солнечный луч после долгой полярной ночи, возвращение птиц и наступление весны.

Сейчас Алексей Шишков вернулся к своим обязанностям в уфимскую больницу скорой помощи.

