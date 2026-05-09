В Уфе под строительство ДК зарезервировали участок за 1,2 млрд рублей

Власти пообещали возвести ДК в Ленинском районе сразу после выделения средств.

В Ленинском районе Уфы выбрали площадку для возведения нового Дома культуры под названием «Ядкарь». Речь идет об участке на перекрестке улиц Силикатной и Рабочей, который уже зарезервировали, сообщили в отделе культуры и молодежной политики районной администрации.

По данным властей, строительство оценивается более чем в 1,2 млрд рублей. Проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы, но к работам пока не приступали, так как муниципалитет ищет, из каких источников взять деньги.

В администрации заверили, что как только необходимое финансирование появится, объект начнут возводить без промедления.

