Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
+14°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 мая 2026 7:00

В Уфе под строительство ДК зарезервировали участок за 1,2 млрд рублей

Проект нового ДК в Ленинском районе прошел госэкспертизу, но стройку заморозили
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Власти пообещали возвести ДК в Ленинском районе сразу после выделения средств.

Власти пообещали возвести ДК в Ленинском районе сразу после выделения средств.

Фото: Александр ИВАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ленинском районе Уфы выбрали площадку для возведения нового Дома культуры под названием «Ядкарь». Речь идет об участке на перекрестке улиц Силикатной и Рабочей, который уже зарезервировали, сообщили в отделе культуры и молодежной политики районной администрации.

По данным властей, строительство оценивается более чем в 1,2 млрд рублей. Проектная документация уже получила положительное заключение госэкспертизы, но к работам пока не приступали, так как муниципалитет ищет, из каких источников взять деньги.

В администрации заверили, что как только необходимое финансирование появится, объект начнут возводить без промедления.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас в MAX, Вконтакте и Одноклассниках.